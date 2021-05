L’Anpi inaugura al Circolo Nosenzo la mostra “La Bella Costituzione” in occasione della Festa della Repubblica

La cerimonia d’apertura avverrà martedì 1° Giugno con la presentazione di un progetto formativo sull’articolo 1 ed i problemi del lavoro.

Nell’ambito delle iniziative riguardanti la diffusione della conoscenza dei valori della Costituzione, uno dei campi d’azione in cui si è maggiormente impegnata l’ANPI negli ultimi anni, sarà nuovamente inaugurata, martedì 1° Giugno alle 17, nel salone del Circolo Nosenzo di via Corridoni, ad Asti, la mostra “La Bella Costituzione”: dodici tavole realizzate dall’illustratrice astigiana Stefania Caretta che mettono in rilievo alcuni tra i più importanti articoli della nostra Carta costituzionale.

La mostra sarà presentata, con la necessaria partecipazione ridotta dovuta alle norme anticovid sul distanziamento, nel corso di un evento, organizzato in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, in collaborazione con la nuova gestione del Circolo Nosenzo.

L’apertura della mostra, visitabile nei quindici giorni successivi negli orari di apertura del Circolo, sarà anche occasione per illustrare, a cura della vicepresidente provinciale dell’Anpi, Maurizia Giavelli. un progetto formativo dal titolo “Articolo 1: il lavoro è ancora un diritto?”. Sono previsti, prima del brindisi finale in onore della Festa della Repubblica e della Costituzione, gli interventi della prof. Laurana Lajolo e del presidente provinciale ANPI, Paolo Monticone sul valore e l’attualità della Carta costituzionale e sul dovere dei cittadini di conoscerne i contenuti.