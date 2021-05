Langhe e Roero, solidarietà dei colleghi gioiellieri per Mario Roggero

Sono ventidue gli orefici di Langa e Roero che hanno scritto a Mario Roggero, il gioielliere coinvolto nella rapina finita nel sangue lo scorso mercoledì 28 aprile in frazione Gallo di Grinzane Cavour, secondo quanto riporta il giornale Cuneo24.it.

Riportiamo di seguito la lettera di solidarietà come riportata da Cuneo24.it – di seguito il link all’articolo: https://www.cuneo24.it/2021/05/i-colleghi-scrivono-al-gioielliere-roggero-tutti-noi-stiamo-dalla-tua-parte-che-e-anche-la-nostra-113562/]

“Caro Mario,

siamo i tuoi colleghi, titolari di gioiellerie, oreficerie, orologerie di Alba e del territorio. Ti scriviamo per manifestarti la nostra vicinanza in un momento che comprendiamo di grande difficoltà per te e per la tua famiglia.

Il nostro è – nell’ambito della categoria dei commercianti – forse il mestiere più rischioso, perché trattiamo una tipologia merceologica purtroppo particolarmente ambita dal crimine. Oggi ci stringiamo ancora più forte a te, quando un terribile atto come quello che il 28 aprile scorso ti ha visto malauguratamente protagonista insieme ai tuoi cari, ripete ciò che già in passato avevate provato in analoghe e drammatiche circostanze.

Vogliamo farti sapere che tutti noi stiamo dalla tua parte, che è anche la nostra: quella di imprenditori desiderosi di guardare avanti con coraggio, nonostante le difficoltà in questi lunghi mesi di pandemia, lottando contro le avversità in modo fraterno e compatto.

Il nostro unico obiettivo è quello di poter lavorare in un contesto sociale di sicurezza, che costituisce l’unica vera premessa grazie alla quale l’economia e la società possono concretamente e stabilmente progredire.

Siamo certi che tu possa percepire il sostegno dell’intera categoria.

Ti raggiunga il nostro abbraccio caloroso.”