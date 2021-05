L’album dei dinosauri e il libro di Angelo Cereser: due interessanti novità alle “Giornate delle Figurine”

È tutto pronto ad Asti per l’edizione 2021 delle “Giornate delle Figurine”, appuntamento che quest’anno si svolgerà al Palazzo del Michelerio sabato 29 e domenica 30 maggio.

Nell’intenso programma con la presenza di tanti ospiti della due giorni astigiana dedicata alle figurine spiccano due interessanti novità: la presentazione del libro di Angelo Cereser, ex giocatore del Torino, “Una vita in trincea” e la presenza dei… dinosauri.

“Un uomo, una maglia (granata) e una città. Un legame fortissimo, indissolubile. La storia sportiva di Angelo “Trincea” Cereser si incrocia con quella di un calcio che non esiste più: quello delle radioline a transistor che trasmettevano “Tutto il calcio minuto per minuto” e quello della sintesi televisiva di un tempo di una partita di serie A mandata in onda nel tardo pomeriggio della domenica. Anche il ruolo che Cereser ricopriva sul campo, quello del libero, non esiste più. Scrivere di Cereser vuol dire raccontare la storia di quel Toro tremendista degli anni Sessanta e Settanta, tutto cuore e coraggio, nel quale lui seppe integrarsi alla perfezione, incontrando indimenticabili personaggi: amici e “simpatici” nemici, che tanto bene fecero a questo sport. Una vita in “Trincea”, quella del nostro Angelo, trascorsa attraverso mille traversie e affrontata con la medesima grinta di quando giocava in marcatura contro i più forti attaccanti dell’epoca, con la consapevolezza che alla fine il successo sarebbe arrivato” così si legge sulla presentazione del libro di Angelo Cereser.

L’altra iniziativa è realizzata in collaborazione con il Museo Paleontologico di Asti, per accogliere Fondi per la Croce Rossa di Asti: un bellissimo album Didattico sugli Animali Preistorici vuoto più set, termine tecnico per gli esperti (album vuoto con tutte le figurine) che sarà a disposizione per i visitatori con un offerta minima di 10€. Sarà disponibile all’ingresso allo Stand dello STAFF, le scorte sono limitate

Sabato 29 maggio alle 9 è prevista l’inaugurazione e poi si va avanti fino alle 18 con l’intenso programma, stesso orario (9-18) per domenica 30 maggio.

Sabato è consigliata, anche se non obbligatoria, la prenotazione, tramite il modulo scaricabile dal Sito www.csiasti.it, visto le numerose prenotazione che stanno arrivando da tutta Italia. L’ingresso sarà contingentato, fino al raggiungimento del numero massimo di persone consentito.

L’ingresso è libero, ma un’offerta è molto gradita, dal momento che come sempre, “figurine” ad Astí vuol dire Beneficenza. Quest’anno, tutto lo Staff delle Giornate delle Figurine, ha deciso di donare parte del ricavato alla C.R.I Comitato di Asti.

Un’altra novità dell’edizione di quest’anno è la collaborazione con il Rione Cattedrale, che nei due giorni delizierà con le più classiche specialità culinarie Piemontesi, e non solo dalla colazione ad il menù completo e tanto altro.