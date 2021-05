La Valle Bormida sarà covid free: al via l’11 giugno la campagna di vaccinazione

Una campagna straordinaria di vaccinazione anti-Covid coinvolgerà nelle prossime settimane 13 Comuni dell’Asl di Asti, tutti nell’area della Valle Bormida, individuati dalla Regione Piemonte fra i comuni montani a “priorità alta” e a “priorità media”: l’obiettivo è di renderli completamente covid-free.

L’iniziativa verrà avviata dall’Asl At nei giorni di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 giugno. Sono interessati i residenti dei 5 Comuni ad alta priorità (Cassinasco, Loazzolo, Olmo Gentile, Roccaverano, Serole) e a seguire gli 8 a media priorità (Castelboglione, Montabone, Rocchetta Palafea, Bubbio, Cessole, Monastero Bormida, Sessame, Vesime).

Prevalentemente la sede delle vaccinazioni sarà Bubbio, dove una tensostruttura aggiuntiva supporterà l’ambulatorio esistente nel gestire il volume dell’attività prevista, ma saranno attivate linee vaccinali dedicate anche a Nizza e a Canelli. Al personale dell’azienda sanitaria si affiancheranno, come è accaduto fin dal mese di gennaio, i medici di medicina generale del territorio e i volontari che stanno partecipando alla campagna.

Saranno vaccinati i cittadini che avranno dato la propria pre-adesione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it , secondo quanto previsto dal piano regionale: da oggi per tutto il Piemonte sono aperte le adesioni per la fascia fra 30 e 39 anni di età, mentre dal 4 giugno toccherà alla fascia fra 16 e 29 anni. Le persone dai 40 ai 79 anni hanno comunque sempre la possibilità di aderire.

Il totale dei cittadini residenti nei 13 Comuni interessati è 5.874: ad ora 1.728 sono già stati vaccinati, quindi potenzialmente ne restano da vaccinare 4.146 (inclusi però 726 minori di 18 anni). Il numero esatto delle somministrazioni da eseguire sarà ovviamente definito solo dopo le pre-adesioni.

Parallelamente continua la campagna su tutto il territorio dell’Asl At. Sono in tutto 116.850 le vaccinazioni effettuate ad oggi, 74.542 come prima dose, 42.308 come seconda. Conclusa la somministrazione delle prime dosi per over 80 e over 70 (ma è sempre possibile aderire ed essere vaccinati), sta terminando quella per la fascia 60-69 anni e nei giorni scorsi è iniziata in diversi punti vaccinali quella per la fascia fra 50 e 59 anni.