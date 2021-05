La scuola Media Parini di Asti premiata al concorso regionale “La mia scuola al tempo del covid”

Ancora un successo per la scuola secondaria di primo grado “G.Parini” dell’Istituto Comprensivo 3 di Asti.

Nel mese di marzo la scuola ha aderito al Concorso “La mia scuola al tempo del covid”, promosso dal Consiglio Regionale del Piemonte, con il coinvolgimento della Consulta femminile, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, dell’Associazione Save the Children e della Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Piemonte.

Il concorso, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado del Piemonte, si è posto l’obiettivo di far emergere sia le problematiche psicologiche e sociali sorte durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sia le aspettative che gli studenti nutrono sulla scuola e sul loro futuro.

Le classi 1A e 1C hanno lavorato all’elaborazione di testi scritti sul tema dato, da cui cui sono stati estrapolati gli stralci più significativi per costruire un unico prodotto finale condiviso, in forma di presentazione testuale e grafica che raccontasse i modo aggregato i vissuti, le paure, le difficoltà e le scoperte degli studenti durante la pandemia. Le diverse voci dei ragazzi sono state unite e armonizzate dal desiderio fortissimo di vivere la scuola in presenza e di tornare presto ad una situazione di normalità.

L’elaborato è stato scelto dalla giuria ed è stato premiato con un kit di strumenti didattico/informatici che possa aiutare studenti e famiglie sia nella didattica a distanza che in presenza.

E’ un riconoscimento importante per i ragazzi e per gli insegnanti perché dimostra che, nonostante tutto, la scuola ha saputo reagire alle difficoltà legate alla pandemia e ha saputo trovare le risorse e le energie per stimolare i ragazzi e portare avanti il progetto educativo e didattico nel migliore dei modi.