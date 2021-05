La Scuola Angelo Brofferio vincitrice del concorso regionale promosso da F.I.L.A.

Proclamati i vincitori di “Cento di questi anni”, la special edition di Premio GIOTTO La Matita delle Idee e Premio LYRA, i concorsi che porta nelle scuole italiane ormai da diversi anni.

Nati per supportare e dar voce alla creatività, hanno vissuto al fianco degli studenti questo periodo storico unico, tra rallentamenti e didattica a distanza, fino a sottolineare con ancora più forza la voglia dei ragazzi di fare, di impugnare una matita, di accendere e condividere la creatività. La stessa passione che coinvolge FILA e che l’ha spinta a prorogare l’edizione lanciata nel 2019, una decisione fortemente voluta per continuare a restare accanto a chi la scuola la vive e la anima.

E il Piemonte emerge in modo importante, con ben 5 scuole selezionate tra i vincitori nazionali.

• “Da-lì … a Qui!” della Scuola dell’infanzia di Bagnasco (CN) – Premio GIOTTO La Matita delle Idee, sezione infanzia.

• “Ammiro Mirò” della scuola dell’infanzia Collodi – IC Bottacchi di Novara (NO). Premio GIOTTO La Matita delle Idee, sezione infanzia

• “Nel tramonto…” dell’I.C. A. Dasso di Chivasso (TO) – Premio GIOTTO La Matita delle Idee, sezione infanzia

• “Nell’arte ci sono anch’io …1, 10, 100 di noi” dell’I.C. F. Piccinelli di Neive (CN). Premio GIOTTO La Matita delle Idee, sezione primarie

• “Abbracci perduti”, la Scuola secondaria di primo grado “Gualandi” di Pianezza (TO). Premio LYRA

Gli elaborati delle scuole piemontesi si aggiungono ad altri 35 vincitori nazionali e 60 regionali, di cui altre 3 dal Piemonte.

• Marie-Thérèse Walter, Scuola dell’Infanzia Sezzadio (AL) – Premio GIOTTO La Matita delle Idee, sezione infanzia

• Colline e un sogno, Scuola Primaria Treiso-Barbaresco, Treiso (CN) – Premio GIOTTO La Matita delle Idee, sezione primarie

• 100matitexl’arte=arteal100%, Scuola Secondaria di I Grado Angelo Brofferio, Asti – Premio LYRA

Sono dunque 100 i vincitori totali. Elaborati ricchi di talento, dal punto di vista tecnico e progettuale. Opere che sottolineano il grande impego degli insegnanti, capaci di orchestrare, in quest’edizione più che mai, il lavoro di bambini e ragazzi tra casa e scuola, guidandoli in un percorso conoscitivo ed espressivo intensissimo.

I due concorsi, naturalmente diversificati a seconda del ciclo scolastico, hanno poi accompagnato i partecipanti verso la stessa strada sotto la traccia “Cento di questi anni”, 100 anni di innovazione, 100 anni di pensiero creativo, 100 anni di rivoluzioni artistiche: sperimentare e contaminare con la libera espressione degli studenti, i linguaggi che l’arte dell’ultimo secolo ci ha regalato attraverso i colori, gli accostamenti, le forme, le tecniche e le azioni.

Tutte gli elaboratori, completi di descrizione e dettagli, sono visionabili sui siti dedicati: https://lamatitadelleidee.fila.it/vincitori/ e https://premiolyra.fila.it/vincitori/

Alle scuole vincitrici, FILA assegna una fornitura completa di prodotti per dare voce e forma alla creatività: colori e album GIOTTO per i più piccoli, LYRA e carte Canson per le scuole secondarie di primo grado (un valore di circa 3.500 euro per ogni assegnazione nazionale e di circa 1.000 euro per ogni regionale).

Inoltre, a tutti i 100 premiati, due libri firmati Fabbri Editori (per le scuole vincitrici del Premio GIOTTO La matita delle Idee) o un libro sul tema dell’arte fornito da Rizzoli Education (per gli istituti che hanno vincitori per il Premio LYRA).

I concorsi FILA e i premi assegnati confermano il supporto dell’azienda alle scuole e alla crescita creativa delle nuove generazioni.