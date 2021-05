La Regione Piemonte finanzia la progettazione per la tangenziale Sud Ovest di Asti

Dopo anni di inerzia e discussioni si sblocca finalmente la tangenziale Sud Ovest di Asti. La Regione Piemonte ha infatti deliberato su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Marco Gabusi il finanziamento da 400 mila euro per la progettazione dell’opera.

“La tangenziale è un’opera strategica per il territorio ed è la più importante di Asti – evidenzia l’assessore Gabusi -. Finalmente con questo atto si gettano le basi per la città per avere un secondo ponte sul Tanaro, per permettere una viabilità che non ingorghi il centro cittadino e per consentire a tutto il Sud Astigiano di essere collegato con l’ospedale senza trovarsi imbottigliati nel traffico”.

Nel Piemonte fulcro di due grandi opere internazionali come la Torino Lione ed il Terzo Valico, l’Amministrazione regionale ha voluto instaurare nei mesi scorsi un dialogo con le Province per individuare le opere più attese e strategiche per il rilancio dei territori. Rispetto all’elenco di opere scaturito da questo dialogo la Regione Piemonte anticipa il finanziamento di un milione di euro per lo studio progettuale delle prime tre: la variante alla Strada provinciale 460 Lombardore Salassa nel Torinese (200 mila euro); la nuova superstrada di collegamento tra Novara e Vercelli (400 mila euro); la tangenziale Sud-Ovest di Asti (400 mila euro) che permetterà il collegamento tra la A21 Torino – Piacenza, la A33 Asti – Cuneo, la S.S. 10 “Padana Inferiore”, la S.S. 706 “Tangenziale Est di Asti”, S.S. 456 “del Turchino”.

“Progettiamo finalmente il futuro della nostra Regione condividendone i principi con gli Enti locali – sottolineano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi -. Lo scorso anno abbiamo infatti chiesto alle Province e alla Città metropolitana di selezionare in base a criteri predefiniti le opere strategiche e prioritarie per il territorio. Ora, come promesso, iniziamo a finanziare le prime opere di quell’elenco, con l’obiettivo naturalmente di procedere con la progettazione di tutte in maniera da essere pronti per la realizzazione nell’ambito della prossima stagione di programmazione economica europea”.

La progettazione della tangenziale sud-ovest sarà in capo al Comune di Asti che, già negli anni passati ha seguito l’iter progettuale e che vede il percorso di tale bretella totalmente nei propri confini. “La nostra idea – evidenziano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi – è di mettere sempre al centro i Sindaci e i territori: a loro abbiamo chiesto di indicare le opere e a loro affidiamo la progettazione poiché siamo convinti che siano gli Enti locali a conoscere meglio di tutti le esigenze delle comunità e dei territori e noi vogliamo mettere le risorse proprio sui progetti che migliorano la vita quotidiana e favoriscono lo sviluppo futuro delle aree. Cominciamo a progettare le arterie viabili prioritarie sapendo che questo sarà un criterio premiante per reperire le risorse necessarie alla realizzazione delle opere stesse nel prossimo settennato di programmazione europea”.