La Gran Fondo Mangia e Bevi Vercelli e Monferrato passa anche nell’Astigiano: ecco le strade chiuse

In occasione della gara ciclistica denominata “Gran Fondo Mangia e Bevi Vercelli e Monferrato”, organizzata da ASD Team One P.M. e autorizzata dalla Provincia di Asti, la Prefettura – UTG di Asti ha disposto la chiusura al traffico per domenica 16 maggio 2021 delle strade interessate dalla predetta competizione sportiva, per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti.

Il percorso di gara attraverserà, in provincia di Asti, il territorio dei Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio e Casorzo. Le strade interessate dalla manifestazione rimarranno chiuse al traffico, in entrambi i sensi di marcia, a partire dalle ore 10.45 circa fino alle ore 13.00 circa, ovvero 45 minuti prima del passaggio della corsa, con riapertura della circolazione ad avvenuto transito

Clicca qui per scaricare la cronotabella (visibile anche nella foto sotto) con i passaggi della corsa —->>>> Tabella_gara