La festa della mamma nelle RSA Orpea di Asti e Nizza Monferrato

“La nostra vacanza al mare. Te ne ricordi, mamma?” Sono teneri ricordi quelli che arrivano alle Residenze Casa Mia Asti e Casa Mia Rosbella (Nizza Monferrato) del Gruppo Orpea Italia per sorprendere e regalare un sorriso alle mamme residenti in struttura.

Negli scorsi giorni figli, figlie e parenti delle ospiti sono stati invitati dalla direzione a far recapitare nelle RSA dell’Astigiano, in occasione del weekend del 9 maggio, un oggetto, un simbolo, un ricordo che racconti il legame con la propria mamma. Qualcosa di personale e condiviso che riporti alla memoria un tempo passato, un momento famigliare felice, un attimo di dolcezza.

E così, nel giorno della loro festa, le mamme di Casa Mia Asti e Casa Mia Rosbella riceveranno in dono un’emozione che scalda il cuore: c’è chi scarterà un libro, quello che leggeva ai suoi bimbi, ormai cresciuti, per farli addormentare; chi potrà sfoggiare la collana di perle che indossava la domenica a messa per essere elegante; chi avrà sul comodino una pianta fiorita, perché la passione per i fiori e il giardinaggio sono un’eredità che ha saputo trasmettere a figli e nipotini e chi riceverà una foto di se stessa a poco più di 20 anni, giovane madre coraggiosa, premurosa e, come tutte la mamme, insostituibile.