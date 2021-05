La donna albanese tra arte e cultura al centro di “Tea Room”, la nuova iniziativa dell’associazione Assoalbania

L’associazione Assoalbania Piemonte presenta “Tea Room”, iniziativa dedicata alle donne nata su impulso di quattro volontarie.

Ogni due settimane, all’ora del tea, ci si riunisce presso il Centro Culturale “Margarita Xhepa” (via Lamarmora 16), o in videoconferenza quando le disposizioni lo impongono, per fare quattro chiacchiere in compagnia su un tema che spazia dall’arte alla cultura. Per svilupparlo vengono invitate due relatrici che conducono l’incontro ed aprono un dibattito. In futuro, alle tematiche culturali, verranno affiancati anche temi sociali che si concentrano sul rapporto tra moglie e marito, famiglia, figli piccoli e in adolescenza, nonché problemi di identità individuale.

La creazione di un gruppo femminile dell’associazione ha obiettivi multidimensionali dalla valorizzazione delle proprie radici da trasmettere a bambini e famiglie, alla promozione della ricchezza culturale ed artistica albanese che vede le donne come protagoniste.

L’iniziativa ha finora coinvolto una ventina donne. Per info: assoalbaniapiemonte@libero.it oppure la pagina Facebook dedicata @tearoomgruajashqiptareneartdhekulture