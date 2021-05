La comunità di Portacomaro Stazione in lutto per la scomparsa di Giovanni Belletti

Un’altra importante perdita ha colpito la comunità di Portacomaro Stazione, è mancato Giovanni Belletti.

Paolo Bassi, consigliere comunale e provinciale lo ricorda così.

“A 85 anni ci ha lasciati Giovanni Belletti, per gli amici Franco.

La Società Operaia Agricola, che ha avuto l’onore di averlo come Presidente dal 1987 al 2007, si stringe al dolore della moglie Luisa, dei figli Monica, Fabrizio e Sabrina e dei parenti tutti.

Sempre impegnato per la collettività con dedizione, onestà e grande spirito di collaborazione, ha saputo essere un punto di riferimento in modo particolare per la Società Operaia Agricola della quale è rimasto Presidente Onorario.

Importanti anche i sui impegni in Pro Loco e nel coro della Chiesa di Portacomaro Stazione.

Franco, grazie per tutto quello che hai rappresentato.

Che la terra Ti sia lieve.”

Foto del 1999 in occasione del centenario della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Portacomaro Stazione