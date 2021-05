La canzone “Un minuto” seconda allo Zecchino d’Oro: è firmata dall’astigiano Stefano Rigamonti con Mario Gardini

Note astigiane sul podio del 63° Zecchino d’Oro: la canzone “Un minuto”, scritta dall’astigiano Stefano Rigamonti con Mario Gardini e cantata dalla piccola Angelica Zina Cottone (di Reggio Calabria), si è classificata al secondo posto alle spalle di “Custodi del mondo”, brano firmato da Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi.

Di “Un minuto” il compositore e musicista astigiano Rigamonti ha firmato le musiche, Gardini ha scritto il testo. “Questo secondo posto è stato una sorpresa, non me l’aspettavo – commenta Rigamonti – Purtroppo non sono riuscito ad andare a Bologna quest’anno. Grazie a tutti. Ad Angelica per la sua bellissima voce, a Mario per il testo che è un’intuizione geniale e che vale tutta la canzone. Grazie di cuore ai piccoli giurati che ci hanno dato tutti 10, il massimo. Grazie ai bambini bravissimi del Piccolo Coro e al Coro della Galassia. Considero questo secondo posto una vittoria, un onore stare dietro a Cristicchi: lo davo per vincitore e sono contento che abbia vinto. Sono veramente felicissimo e molto orgoglioso”.