Continua anche nel 2021 la rubrica Io ci metto la faccia! Un viaggio con i nostri Bio-agricoltori in collaborazione con la Cooperativa della Rava e della Fava, con una serie di video che vanno a focalizzare le aziende agricole storiche biologiche e biodinamiche.

Cooperativa Sociale Alternativa Ambiente – Carbonera (Treviso)

Alternativa Ambiente offre diverse opportunità di lavoro e di aggregazione in contesti produttivi protetti a persone con disabilità, ex carcerati, stranieri e persone emarginate che hanno difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Vi sono la coltivazione biologica di prodotti agricoli, i laboratori alimentari, la caffetteria e il centro coltura. Le persone che si dedicano alla terra – nel rispetto dei suoi tempi, delle sue esigenze, della sua natura – sono donne e uomini speciali. Da oltre vent’anni la mission della cooperativa non è cambiata: “solidarietà a chi è in difficoltà attraverso iniziative sempre nuove, con i conti in ordine, coinvolgendo il territorio”.

Dal nostro centro cottura escono tutti i prodotti da forno, dolci e salati, distribuiti non solo nella nostra Bottega ma anche in altri punti vendita del biologico e in ristoranti della provincia.

