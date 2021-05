Continua anche nel 2021 la rubrica Io ci metto la faccia! Un viaggio con i nostri Bio-agricoltori in collaborazione con la Cooperativa della Rava e della Fava, con una serie di video che vanno a focalizzare le aziende agricole storiche biologiche e biodinamiche.

Cooperativa Agricola ‘Frantoio Del Parco’ Rispescia – Albarese (Grosseto) Parco Della Maremma

La Cooperativa Agricola Frantoio del Parco è nata nel 2016 a Rispescia (Alberese, Grosseto) per dare vita a un meraviglioso e maestoso progetto di recupero di un antico uliveto e del relativo frantoio situati nel Parco naturale della Maremma.

Insieme a Chico Mendes Altromercato e Legambiente ha ottenuto in concessione per 10 anni 200 ettari di terreno, per un totale di 30 mila piante, a condizione di rimettere in piena produzione gli ulivi e il frantoio. Così è iniziata questa avventura… Da cui sono già nati circa 175 mila litri di olio Evo Bio e IGP Toscano.

È un olio extravergine di oliva biologico di categoria superiore ottenuto esclusivamente da procedimenti meccanici. Le olive utilizzate sono dei cultivar frantoio, leccino, pendolino e moraiolo: gli ulivi da cui nascono vivono in un panorama ambientale straordinario, quello del Parco naturale della Maremma (GR), conosciuto anche come Parco dell’Uccellina. Coltivate nel rispetto delle persone, della tradizione e del territorio da una rete di organizzazioni impegnate nella cooperazione sociale e nell’agricoltura sostenibile, producono un olio dal sapore equilibrato e autentico delle cose fatte con amore.

COOPERATIVA DELLA RAVA E DELLA FAVA