Intensa giornata di interventi per i Vigili del Fuoco di Asti

Intensa giornata quella di oggi, martedì 25 maggio, per i Vigili del Fuoco del comando di Asti impegnati in vari interventi.

Verso le 12.30 una squadra è intervenuta per un’apertura porta con gas acceso in via Baudoin ad Asti, mentre verso le 17 i Vigili del Fuoco vengono chiamati per un incendio sterpaglie e immondizia sviluppatosi in frazione Quarto d’Asti, dove sono state impegnate più squadre per poter spegnere il rogo.

Infine ancora un intervento con un’altra squadra, con aps, pickup e autoscala, per soccorso persona in via Nino Costa, sempre ad Asti intorno alle 18.30.