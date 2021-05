Incidente sulla A21 tra Asti Ovest e Villanova, disagi per la viabilità

Ancora disagi per la viabilità per chi deve percorrere il tratto astigiano dell’autostrada A21 Torino Piacenza.

Nel tratto compreso tra i caselli di Asti Ovest e Villanova Barriera, nella carreggiata in direzione Piacenza, si è verificato un incidente, all’altezza di Dusino San Michele (precisamente al km 17,700); un mezzo pesante si è ribaltato, non si conosce ancora la dinamica dell’incidente e se vi siano coinvolti altri mezzi. L’autista del mezzo è stato soccorso dai sanitari del 118, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale in quanto è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, in direzione di Piacenza si sta formando la coda attualmente segnalata di circa 1km. Al momento il traffico scorre solo in corsia di sorpasso.