Incidente stradale all’incrocio tra Villanova d’Asti e Valfenera

Giornata difficile oggi sulle strade astigiane.

Dopo l’incidente avvenuto sull’autostrada A21 all’altezza di Dusino con un mezzo pesante ribaltato, verso le 19.00 una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Asti è intervenuta con Aps polisoccorso per un’incidente stradale avvenuto sulla statale 10 all’altezza dell’incrocio tra Villanova e ValFenera.

Sono rimasti coinvolti due veicoli, con uno dei due che si è ribaltato; non si conosce ancora la dinamica dell’incidente. I feriti sono stati sottoposti alle cure del 118 che hanno valutato due persone in codice verde e una in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i volontari dei Vigili del fuoco di Villanova ed i Carabinieri.