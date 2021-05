Incidente in corso Torino ad Asti, auto si ribalta

Un incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi ad Asti.

In Corso Torino, nella rotonda all’incrocio con via Corridoni, due vetture si sono scontrate e un’auto si è ribaltata; non si conosce ancora la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Asti, che hanno estratto la persona dalla vettura ribaltata e l:hanno affidata al personale del 118 intervenuto con l’ambulanza.

Sul posto anche la Polizia che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.