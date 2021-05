Incidente in Corso Savona ad Asti, auto si ribalta

Incidente nella serata di oggi, martedì 18 maggio, ad Asti.

In Corso Savona, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata in mezzo alla strada all’altezza dell’ufficio postale; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti, intervenuti con aps polisoccorso, l’ambulanza e la Polizia Locale. La persona all’interno della vettura è stata affidata alle cure dei sanitari, non si conoscono le sue condizioni.

Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e valutare l’eventuale coinvolgimento di altre vetture.