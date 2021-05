Intervento dei Vigili del Fuoco questa notte ad Asti.

Gli uomini del comando astigiano sono intervenuti per un incendio ad un compattatore di carta che si è sviluppato, per cause ancora in corso di accertamento, nel cortile di una ditta in via Ungaretti.

I vigili del fuoco, intervenuti con aps, autogru e pickup, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona.