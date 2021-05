Importante service del Rotary Club di Asti alla Mensa Sociale comunale

Settimana estremamente ricca di appuntamenti per il Rotary Club di Asti presieduto da Marco Stobbione.

In un incontro informale, avvenuto nel pieno rispetto delle misure anti-Convid, in cui è stato presentato il libro “Dove Dio ha nome di donna”, l’ultima fatica letteraria del Vescovo di Asti mons. Marco Prastato, che racconta dalla sua missione tra i Samburu del Kenya, è ripresa l’opera incessante del Rotary Club di Asti che, con le sue azioni di service in favore delle realtà astigiane non si ferma mai.

Questa volta i rotariani della città hanno deciso di essere vicini alla Mensa Sociale del comune di Asti. Alla presenza del Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, degli assessori Mariangela Cotto e Renato Berzano, il presidente Marco Stobbione accompagnato dall’Assistente del Governatore Luigi Gentile, dal dirigente del Distretto Rotary Giorgio Gianuzzi, ha consegnato a Suor Luigina, Suor Raquel e Suor Glenda (nella foto) che con un gruppo di collaboratori gestiscono la mensa, un assegno di 10.000€ destinati alle “Borse dei poveri”. La consegna della somma stanziata dai soci del Club astigiano è avvenuta nei locali della Mensa Sociale che da 1932 aiuta i meno fortunati.

Molto sentito e commovente i ringraziamento di Suor Luigina che con le sue parole ha riassunto il pensiero di tutti: “Un vivo e fraterno grazie – ha detto la sorella delle Figlie di Nostra Signora della Pietà – ai rotariani astigiani che con questa donazione permette di continuare a colorare di serenità i volti di tanti meno fortunati e caduti in povertà in questo tremendo periodo pandemico”.