Il Vangelo di oggi, domenica 23 Maggio 2021 “Domenica di Pentecoste”

Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, domenica 23 Maggio “Pentecoste”:

Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare.

Antifona

Lo Spirito del Signore riempie l’universo; egli, che tutto abbraccia, conosce ogni linguaggio. Alleluia. (Sap 1, 7)

Vangelo

Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità.

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 15,26-27; 16,12-15

“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».”

Parola del Signore