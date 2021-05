Il territorio di Mango per lo sport in bicicletta

A Mango lo sport sarà il protagonista del mese di maggio, attraverso diversi eventi che renderanno rappresentano anche occasioni di promozione, ed un modo salutare per provare a riprendere le attività sul territorio.

Si inizia venerdì 7 maggio con la 12ma edizione della “Rievocazione Storica della Coppa Milano Sanremo”: una gara riservata alle auto storiche, che attraverseranno le frazioni di Riforno e Romanino in direzione Coazzolo: tra le ore 12 e le ore 14 è prevista una prova cronometrata e di precisione di guida. Nel pomeriggio la competizione attraverserà la frazione San Donato in direzione Cossano Belbo: in questo caso, dalle ore 14 alle ore 17, ci sarà una prova di regolarità.

Lunedì 10 maggio è prevista la Tappa Alba-Canale del Giro-E Giro d’Italia: una gara ciclistica con 60 partecipanti che transiterà a San Donato verso Cossano Belbo; i corridori si allacceranno poi all’altezza di Castino al percorso della tappa Biella-Canale del grande Giro d’Italia.

Queste due gare si svolgeranno in regime di traffico aperto, senza limitazioni della circolazione; nel secondo caso è prevista assistenza della Polizia Stradale, delle Ambulanze e di altri mezzi.

Domenica 30 maggio infine, sul territorio si svolgerà la gara di mountain bike “GF Pedalanghe”: competizione che partirà da Cossano Belbo alle ore 10, dove tornerà alle ore 14, dopo aver attraversato diverse strade sterrate e alcuni tratti asfaltati del Comune di Mango (San Donato, Terrabianca).

Tutte le manifestazioni si svolgeranno con disciplina e nel rispetto delle norme di sicurezza.