Il progetto di Elisabetta Lombardi prosegue con un omaggio per la festa della mamma

Prosegue il progetto “Le nuove Povertà” creato dalla Consigliera Comunale Elisabetta Lombardi e da un nutrito numero di sostenitori. Oggi, 8 maggio, per celebrare la festa della mamma, Elisabetta ha voluto esprimere l’affetto e la gratitudine ad ogni mamma speciale della Parrocchia San Domenico Savio con un omaggio floreale, regalando una rosa, simbolo della purezza e come atto di ringraziamento per il loro costante impegno e presenza nella vita dei loro figli. Un bellissimo gesto di solidarietà, che si spera possa continuare con altri nuovi progetti a favore delle fasce più deboli, perché “una goccia può trasformarsi nel mare”.