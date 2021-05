Il Pellati 81esimo alle semifinali della XXII Gara Nazionale a squadre di matematica

Ieri pomeriggio , 7 maggio, si sono disputate le semifinali della XXII gara nazionale a squadre di matematica: 18 problemi da risolvere in 100 minuti.

Grazie alla progressiva diminuzione dei contagi, al rispetto del distanziamento sociale ed alla regolare applicazione delle norme igieniche, l’IIS “N. PELLATI” ha predisposto, per i concorrenti, un locale idoneo dove hanno potuto gareggiare collegandosi al server per ricevere i problemi ed inviare le risposte.

Per i giocatori della squadra è molto importante essere insieme per potersi scambiare, rapidamente, idee , ipotesi , suggerimenti, e cooperare alla risoluzione dei problemi. Il capitano della squadra, in presenza, percepito l’evolversi della situazione , può motivare, sostenere, correggere ed essere di riferimento per tutta la squadra , sia nei momenti di difficoltà sia di riuscita. Essere insieme è stato utile, ma – soprattutto – ha permesso di condividere le emozioni della gara: dividersi oneri ed onori, tener lontana l’ansia e ridimensionare errori e successi.

La squadra composta dal capitano Riccardo Galluccio ( 4DL), la consegnatrice Giulia Ebarca ( 5AL), i giocatori Laura D’Aiello ( 5AL) , Asia Gallesio ( 4CL), Francesco Patti (4DL), Massimiliano Carnassale (4AL)e Lorenzo Giovine ( 3AL) ha risolto problemi ambientati in un fantastica città giapponese dove i due protagonisti , Fibonhui e Seidue, propongono quesiti di geometria, aritmetica, logica e probabilità giocando a piegare origami, scambiando monete, mangiando miele e sushi, assistendo a lotte di mate-samurai, guardando panda che mangiano strani bambù e assistendo a poetiche fioriture di ciliegi.

Il capitano , Riccardo, ha condotto la squadra ad un soddisfacente 15esimo posto/42 nella batteria in cui la squadra ha gareggiato, ma Lorenzo , a fine gara, dopo aver compensato gli esiti delle 6 batterie ha concluso : “ Siamo 81esimi sulle 250 scuole che hanno partecipato”.

Per la prof. Bogliolo Giuseppina , responsabile del progetto Olimpiadi della Matematica: “La gara di ieri ha avuto una doppia valenza . Anzitutto l’esito positivo in una gara dove il livello di difficoltà è altissimo e poi , in questo anno così difficile e pieno di imprevisti, il perseguimento di un sogno da parte di tutta la squadra : gareggiare e vincere ! Si , il sogno è stato parzialmente ridimensionato dagli esiti , ma il virus non lo ha spezzato ; anzi credo che in questi tempi così avari di stimoli, motivazioni e soddisfazioni aver condiviso un sogno e aver cercato di realizzarlo sia la scelta più coraggiosa.

Un ringraziamento particolare a Laura e Giulia che hanno partecipato alla loro ultima gara di matematica perché quest’anno termineranno il loro percorso liceale: passano il testimone agli appassionati Federico Ratti e Tommaso Giardullo ( 3DL) Daniele Cannoniero (3CL) Alberto Bianco e Niccolò Lo Jacono ( 3AL) e Michel Rossi (2AL) : ci rivediamo l’anno prossimo!”

http://www.fairmath.it/cesenatico/classifica.html?f=44&anno=2021http://www.fairmath.it/cesenatico/classifica.html?f=44&anno=2021