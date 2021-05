Il Naturasì di Asti custode di biodiversità: saranno distribuiti semi di varietà vegetali amiche delle api

Nel mese di maggio le Nazioni Unite promuovono due appuntamenti importanti per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto al futuro del Pianeta: la Giornata Mondiale delle Api il 20 maggio e la Giornata Mondiale della Biodiversità il 22.

Tra api e biodiversità la relazione è stretta. La scomparsa delle prime metterebbe a rischio la riproduzione del 78% delle specie di fiori selvatici e dell’84% delle specie coltivate nella sola Unione Europea. Un danno incalcolabile per la biodiversità. Ma il compito di custodire la biodiversità non spetta solo alle api.

Fino al 30 settembre è possibile firmare la petizione “Save Bees and Farmers / Salviamo api e agricoltori!”, iniziativa sostenuta da una rete di oltre 200 associazioni ambientali, organizzazioni di agricoltori e apicoltori, sindacati, fondazioni di beneficenza e istituzioni scientifiche distribuite in tutta l’Unione Europea, che lavorano insieme per conciliare agricoltura, salute e biodiversità, perché la protezione delle persone, delle api e degli agricoltori vanno di pari passo.

La rete dei negozi e supermercati NaturaSì supporta tutte le iniziative che vengono organizzate in concomitanza di queste due giornate, vista la stretta correlazione tra agricoltura biologica-biodinamica con la sopravvivenza delle api e la tutela della biodiversità.

Anche il NaturaSì di Asti (piazza Porta Torino 14) vuole essere custode della biodiversità e da giovedì 20 fino sabato 22 maggio distribuirà gratuitamente bustine di semi di varietà vegetali antiche che potranno essere seminate nel proprio orto e sul proprio balcone, ideali per l’impollinazione.

Per informazioni dettagliate sulla petizione: www.naturasi.it/notizie/naturasi-al-fianco-del-movimento-salviamo-api-e-agricoltori.

GIORNATA API E BIODIVERSITA MAGGIO 2021