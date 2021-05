Il Liceo artistico di Asti dona all’ospedale Cardinal Massaia delle tele dipinte dagli studenti

La piazzetta d’ingresso dell’Ospedale Cardinal Massaia ha ospitato questa mattina una cerimonia informale, nel rispetto delle norme anticovid, dove protagonisti sono stati gli studenti di due classi del liceo artistico Benedetto Alfieri di Asti.

Gli studenti della terza e della quarta F, accompagnati dalla dirigente scolastica Stella Perrone, hanno consegnato al direttore generale dell’Asl At Flavio Boraso e al personale dell’ospedale una serie di tele che hanno realizzato e che verranno appese in alcuni reparti, in particolare in Radioterapia e Neuropsichiatria infantile, nell’ottica di un progetto di umanizzazione delle cure.