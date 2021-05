Il cortometraggio astigiano “In dubbio” nel ricco programma dell’Asti Film Festival

Aperto ieri, prosegue fino al 29 maggio l’Asti Film Festival con oltre 150 proiezioni, sei sezioni in concorso, incontri con registi e attori italiani e internazionali.

Di seguito il programma delle proiezioni di oggi, martedì 25, e domani, mercoledì 26 maggio. Concluderà la serata di domani la proiezioni del cortometraggio di Lorenzo Bombara, con Alessio Bertoli “In dubbio”, ambientato prevalentemente nella città di Asti.

Martedì 25 maggio dalle 14.00 in Sala Pastrone

OVACIK (Tur) di Aysegul Selenga Taskent

PARAGOGHE’ di Angelo Loy

SOTTOSUOLO di Antonio Abbate

NOT EVERYTHING IS BLACK di Olmo Parenti

L’ABBRACCIO di Davide Lorenzano

PINO- VITA ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO di Claudia Cipriani

A seguire incontro con i registi

Dalle ore 20.30

EPOREDIA di Andrea Lazzari

TEMPI MORTI di D.Monaco e L.Lionello

DIMENTICANZE di Victor C.Vitale

MEZZE STAGIONI di R.Menicatti e B.Ugioli

MATERIA CELESTE di Andrea Gatopoulos, con Marina Occhionero

Ospite della serata: Roberto Accornero

Mercoledì 26 maggio in Sala Pastrone

Dalle 14.00

100 METRI QUADRI di Giulia Di Battista

INNOCENT GOODBYE di Theresa Picciallo (Usa)

GLASS di Andrea Tiatto (Egy)

TALENT di Oleg Ageychev (Rus)

KNITTING CLUB FOR MEN OVER 40 di Egor Gavrilin (Rus)

BLESS ME, FATHER di Boubkar Benzamat (Fra)

U SCANTU di Daniele Suraci

LAND DER GEGENDEN di Andreas Grutzen (Ger)

Dalle 16.00 Tema Migrazioni

L’ATTESA DI DAOUDA di Kristian Gianfreda

COLPEVOLI di Edoardo Paoli

JOY di Nour Gharbi

GHIACCIO di Tommaso Clavarino

FAR FROM HERE di Tommaso Santi

AMAZING GRACE (Usa) di Lynn Montgomery

BUONGIORNISSIMO!1 di Leopoldo Medugno

TRAGEDIA ANNUNCIATA di Fulvio Arricchiello

Dalle 20.00

MUSICHE DA UN PICCOLO MONDO di Elisa Canessa

BALANCE’ di Simone Bregante

ENTROPIA di A.Risso e P.Formici

IN DUBBIO di Lorenzo Bombara, con Alessio Bertoli

A seguire incontro con i registi.