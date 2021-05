Il corso di Scienze Motorie e la Fondazione CR Asti premiati per la promozione e il sostegno allo sport

Il corso di Scienze Motorie di Asti e la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti sono le due istituzioni astigiane scelte dall’Unione Veterani dello Sport, sezione Giovanni Gerbi di Asti e dall’Associazione Azzurri per lo Sport per l’attribuzione di premi in quanto istituzioni dedite alla promozione, valorizzazione e sostegno delle società sportive e dello sport a ogni livello.

Una premiazione con la consegna di targhe e attestati si è svolta, questa mattina, al polo universitario Rita Levi Montacini. Da una parte il presidente dell’Unione nazionale Veterani dello sport Giorgio Bassignana, il vice presidente Leo Luca Campagna, il vice presidente dell’associazione Azzurri, Piercarlo Molinaris; dall’altra i rappresentanti degli enti premiati, Giovanni Musella per la Suism, il presidente Mario Sacco per la Fondazione CR Asti.

Le motivazioni dei premi sono stati spiegati dagli stessi veterani: “Il corso Suism è un’eccellenza riconosciuta anche dal Censis corso primo in Italia per qualità della didattica, che realizza concretamente la formazione di laureati e futuri insegnanti; la Fondazione bancaria invece svolge attraverso azioni e contributi una politica per il sostegno di società e progetti per lo sport e il benessere”.

Il presidente Mario Sacco nel ringraziare per il premio ricevuto ha aggiunto che “i benefici delle attività Suism in sinergia con la Fondazione ha portato alla realizzazione di concreti progetti realizzati da studenti e laureati nelle scuole primarie e secondarie, nelle Rsa e nelle case di riposo in un’ottica che salute e benessere non hanno età o condizione sociale”.

Giorgio Bassignana ha ricordato la recente premiazione da parte del sindaco di Asti al pugile di origine nigeriana Etinosa Oliha allenato dal maestro Davide Griguoldo quale primo atleta pugile astigiano che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti in questa disciplina sportiva.