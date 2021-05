Il comune di San Damiano d’Asti promuove il progetto “Una panchina gigante per tutti”

Il Comune intende promuovere la realizzazione di una panchina gigante accessibile anche alle persone diversamente abili.

E’ stata la consigliera con deleghe alle Politiche Giovanili, Sanità e Servizi Sociali, Martina Guelfo a presentare il progetto “Una panchina gigante per tutti”: “Il progetto nasce dall’idea di un ragazzo della scuola media di San Damiano che si è classificato al 1^ posto nel concorso “Cittadino nel mio Comune “ – II edizione, con la proposta di un percorso in mezzo alle vigne fino ad arrivare ad una panchina gigante in località San Luigi. Di qui l’idea di realizzare una delle Grandi Panchine di Chris Bangle, per entrare a far parte della Big Bench Community Project che è ormai diventata un’attrazione turistica simbolo nelle colline piemontesi.

L’obiettivo è quello di costruire una Panchina Gigante accessibile anche alle persone diversamente abili (al momento ci risulta che ne esista una sola), perché crediamo che la piena fruibilità sia un valore qualificante di inclusività sociale e del territorio. L’area di realizzazione è già stata identificata, grazie alla disponibilità di un cittadino sandamianese che ha concesso in comodato gratuito al Comune un appezzamento di terreno in bg San Luigi” prosegue la consigliera.

“Una delle regole inderogabili della Big Bench Community Project è che la panchina venga realizzata senza finanziamenti pubblici. Pertanto – fermo restando che il Comune finanzierà con fondi statali devoluti al sociale tutte le opere accessorie, comprese spese assicurative e di certificazione, spese di promozione etc… – chiediamo la disponibilità di associazioni, aziende, privati che intendano sponsorizzare la realizzazione della panchina, di un fabbro disponibile a realizzare le parti metalliche e di un falegname disponibile a realizzare la seduta” l’invito di Martina Guelfo e di tutta l’amministrazione comunale.

Chi fosse interessato a collaborare al progetto è pregato di compilare e restituire il modulo di adesione reperibile sul sito del comune di San Damiano d’Asti entro il 18/05/2021 via mail a: sociale@comune.sandamiano.at.it. Coloro che manifesteranno il loro interesse a collaborare alla realizzazione del progetto saranno ricontattati per ulteriori dettagli (per informazioni e scaricare il modulo https://www.comune.sandamiano.at.it/it/news/una-panchina-gigante-per-tutti)