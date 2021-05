Il ciclo di conferenze dell’Utea di Asti prosegue con Il male e le pulsioni criminali” del Professor Davide La Rocca

L’Utea giovedì 3 giugno ha in programma la video conferenza dal titolo “Il male e le pulsioni criminali” a cura del Prof. Davide La Rocca Dott. in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza, esperto in Criminologia e Scienze investigative. Docente ed autore di articoli di Criminologia su riviste scientifiche e sul blog “Grossesco Crimine”. Per seguire la videoconferenza ci si può collegare alla pagina facebook @UTEAasti

Per chi è impossibilitato a collegarsi dal vivo, l’opportunità di rivedere le conferenze in qualunque momento sul sito utea alla pagina https://www.utea.it/video-dei-docenti/

Gli argomenti trattati nelle videoconferenze in programma saranno comunicati nelle prossime settimane.

Nel ringraziare rinnovando i ringraziamenti all’Ente Provincia di Asti per la collaborazione e la disponibilità della Sala Tovo, ricordiamo che sul sito dell’Utea www.utea.it è possibile visionare gli interventi di alcuni docenti che presentano in anteprima il loro programma per l’anno accademico 2021/22.