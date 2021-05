I volontari della Croce Rossa di Asti sono #INARRESTABILI!

L’8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e il tema scelto in tutto il mondo nel 2021 è #INARRESTABILI.

L’anno appena trascorso è stato un anno di straordinario volontariato e ha visto la Croce Rossa della provincia di Asti impegnata sia in prima linea nella lotta al Covid-19 e sia nel sociale, in tante altre piccole e grandi emergenze e attività quotidiane.

Il Comitato Regionale della Croce Rossa in Piemonte è il più grande d’Italia per numero di volontari (ben 22.000 sui 150.000 italiani) e i numeri della Provincia di Asti contribuiscono a dare la misura della generosità e del grande impegno profusi:

-104.262 chilometri percorsi dagli #inarrestabili astigiani

-1.348 trasporti sanitari

-629 trasporti in collaborazione con il 118

-centinaia i servizi di consegna spesa e farmaci a domicilio, meglio noti come il Tempo della Gentilezza

-centinaia i servizi in supporto alla Regione Piemonte come tamponi, vaccini

Tutto il territorio ha voluto unirsi alla festa della Croce Rossa e sono moltissimi i comuni che esporranno la bandiera dell’associazione, in segno di rispetto e ringraziamento.

Per la stessa ragione la notte dell’8 maggio molti monumenti del Piemonte si coloreranno di rosso.

“Il Piemonte – dichiara Vittorio Ferrero, Presidente Croce Rossa – Comitato del Piemonte – ha dimostrato uno straordinario slancio di solidarietà. Anche in provincia di Asti sono stati tantissimi i volontari temporanei che hanno donato il proprio tempo all’associazione nel difficile momento del lockdown e molti di loro hanno deciso di entrare a far parte dei nostri comitati. Tutti i giorni, ma in particolare l’8 Maggio – Giornata Mondiale della Croce Rossa – è importante ribadire che nulla di tutto ciò che viene fatto quotidianamente sarebbe possibile senza i volontari che rappresentano il passato, il presente ma soprattutto il futuro dell’Associazione – continua-, l’8 maggio è l’occasione per ribadire il prezioso contributo degli over 60 e il ruolo fondamentale dei giovani. Proprio in questi giorni ripartono sul territorio i corsi per diventare volontario della CRI, aperti a tutti dai 14 anni in su. È possibile pre-iscriversi online sul sito https://gaia.cri.it/registrati/aspirante/. 26 ore di corso per offrire a chi desidera prestare servizio nozioni di primo soccorso ma anche informazioni sulla storia dell’associazione, sul ruolo della Croce Rossa nel mondo e sull’approccio umanitario che distingue tutte le azioni dell’Associazione”.

Tra le attività che vedranno coinvolta la Croce Rossa sul territorio nel prossimo futuro il 12 giugno verrà organizzata in tutto il Piemonte un’azione di spesa solidale su vasta scala.

I Comitati organizzeranno, in accordo con supermercati e ipermercati del territorio e nel rispetto delle normative di prevenzione del contagio, degli stand per raccontare le attività sociali della Croce Rossa in Piemonte e sollecitare la donazione di generi di prima necessità che verranno destinati alle famiglie seguite sul territorio.