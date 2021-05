I guadagni di Dogecoin vedono la quota di Bitcoin del Crypto Market diminuire

I guadagni in Dogecoin, Ether e Binance Coin hanno visto la quota di Bitcoin del mercato crittografico di $ 2,6 trilioni scendere da quasi il 70% al 43%.

I salti parabolici nei token digitali come Ether, Dogecoin e Binance Coin stanno superando Bitcoin, sollevando ulteriori domande sul fatto che quel segmento del settore delle criptovalute sia maturo per una resa dei conti.

Cambiamenti di Bitcoin

I rally hanno contribuito a un crollo della quota di Bitcoin del mercato delle criptovalute da $ 2,6 trilioni al 43% da circa il 70% all’inizio del 2021, una metrica che per gli strateghi di JPMorgan Chase & Co. e DataTrek Research LLC potrebbe essere un segnale di avvertimento. eccesso di investitore in una gamma di token digitali.

Il dominio calante di Bitcoin porta echi di “schiuma” nella misura in cui viene alimentato “da un rally in altre criptovalute guidato maggiormente dalla domanda al dettaglio”, ha scritto in una nota venerdì un team di JPMorgan guidato da Nikolaos Panigirtzoglou.

Il co-fondatore di DataTrek Nicholas Colas ha indicato che la storia suggerisce che i token al di fuori di Bitcoin possono diminuire “abbastanza rapidamente” quando la quota di Bitcoin raggiunge il 40%.

Molti commentatori si sono preoccupati per un po ‘di tempo che un picco alimentato da stimoli sia imminente nelle criptovalute, solo per vederle aumentare ancora di più. Ma la preoccupazione è difficile da scuotere in un settore che sfida la tradizionale analisi degli investimenti.

La quota della più grande criptovaluta potrebbe diminuire perché gli investitori si stanno sentendo più a loro agio con una gamma più ampia di token. In alternativa, i commercianti al dettaglio potrebbero essere alla ricerca di guadagni rapidi e speculativi.

“Anche se non investi nello spazio, vale la pena tenerne traccia”, ha scritto Colas di DataTrek in una nota recente. Ha aggiunto che con più di $ 2 trilioni ora investiti in valute virtuali, “un significativo ripristino inferiore potrebbe anche influenzare le attività finanziarie più tradizionali come le azioni”.

Per il team di JPMorgan, la possibile “schiuma”e dettata dalla vendita al dettaglio nelle criptovalute è un promemoria della fine del 2017, quando il boom delle criptovalute ha raggiunto il picco. Questo vuol dire che anche piccoli investitori possono cominciare a investire in Bitcoin su piattaforme come https://bitqt.org/it/ o simili.

Ether Record

Tra le mosse più importanti nel mercato delle criptovalute lunedì c’è stato il balzo di Ether oltre i $ 4.000 per la prima volta dopo una salita di oltre il 2.000% nell’ultimo anno. Il team di JPMorgan ha affermato che un’analisi dell’attività sulla blockchain di Ethereum affiliata suggerisce un valore equo inferiore di $ 1.000 per il token.

Dogecoin – che è iniziato come uno scherzo nel 2013 ma ora è un meme Internet dominante e ha registrato un aumento del 20.000% nell’ultimo anno – ha catturato i titoli dei giornali durante il fine settimana.

Dogecoin, la criptovaluta meme nota per la sua faccia da cane Shiba Inu, è balzata di oltre il 13.000 percento tra il 1 gennaio e il suo massimo storico di 69 centesimi raggiunto mercoledì, secondo CoinMarketCap.

Prima di tutto, il miliardario Elon Musk ha citato di nuovo il token, questa volta in un’apparizione televisiva molto pubblicizzata nello show statunitense Saturday Night Live.

Successivamente, è emerso che la criptovaluta viene apparentemente utilizzata per pagare il lancio di un satellite lunare con SpaceX, la società di missili commerciale di Musk.

Dogecoin era solito pagare la missione del satellite lunare con SpaceX

Il bitcoin è salito dell’1,7% lunedì a circa $ 58.887 alle 8:30 a Londra. La più grande criptovaluta rimane un po ‘al di sotto del record di $ 64.870 di aprile dopo un pullback.

Conclusione

Nuove monete digitali stanno avendo successo nonostante Bitcoin continui stabilmente a salire o a rimanere in alto. Tutto questo ci dice che è possibile avere successo con il trading anche quando si investe valute più recenti.

Image by Matthias Wewering from Pixabay