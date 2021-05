I giovani e le dipendenze: l’AIDS

Ultimo appuntamento con lo speciale per i giovani: Elisa B., Marta C., Ines B., Rachele S. che, nell’ambito dell’approfondimento sui giovani e le dipendenze della classe 3C della Scuola media Parini, hanno trattato il tema dell’AIDS.

L’Hiv è un virus che attacca e distrugge, in particolare, un tipo di globuli bianchi, i linfociti CD4, responsabili della risposta immunitaria dell’organismo. Il sistema immunitario viene in tal modo indebolito fino ad annullare la risposta contro altri virus, batteri e tumori. L’Aids è un’infezione da Hiv. È una sindrome che può manifestarsi nelle persone con HIV anche dopo diversi anni dall’acquisizione dell’infezione.

Si può trasmettere nei seguenti modi: attraverso rapporti non protetti, siringhe o condivisione di strumenti per l’uso di sostanze psicoattive, trasfusioni di sangue contamina-to. Negli anni Ottanta e Novanta l’incidenza dell’AIDS sui ragazzi che facevano uso di droghe pesanti in endovena era molto forte e le conseguenze erano mortali; oggi si parla meno di questa grave infezione perché è stata contenuta a livello medico, ma rimane comunque una piaga di cui i giovani devono essere a conoscenza.

Image from Pixabay.com