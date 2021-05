I giocatori d’azzardo britannici sono più propensi del pubblico a utilizzare le criptovalute, ma lo scetticismo rimane

Con ogni anno che passa, le criptovalute decentralizzate come Bitcoin si integrano ulteriormente nel moderno sistema finanziario e il settore del gioco d’azzardo non fa eccezione.

Man mano che l’industria si radica più profondamente nei comportamenti digitali, è importante comprendere gli atteggiamenti dei giocatori d’azzardo in Gran Bretagna nei confronti del denaro digitale.

Criptovalute e Gioco D’azzardo

Tra gli adulti britannici che giocano online almeno una volta al mese, il 17% afferma che probabilmente utilizzerà una qualche forma di criptovaluta nei prossimi 12 mesi, secondo i dati di YouGov, che è notevolmente superiore all’11% degli adulti britannici in generale.

Tuttavia, rimane una mancanza di comprensione del concetto di criptovaluta tra alcuni scommettitori. Mentre il 74% del pubblico in generale afferma di non capire veramente la criptovaluta, quel numero è leggermente superiore tra i normali giocatori d’azzardo online al 75%.

Questa mancanza di conoscenza potrebbe alimentare lo scetticismo. Ad esempio, più della metà (54%) degli scommettitori regolari della nazione afferma che non ci si deve fidare delle criptovalute, e ancora una volta si tratta di un tasso leggermente superiore rispetto al pubblico in generale (52%).

Inoltre, il 52% dei giocatori pensa che le criptovalute supportate da blockchain come Bitcoin siano solo una moda passeggera. Ancora una volta, quella sensazione è più pervasiva tra coloro che giocano rispetto al pubblico in generale.

Detto questo, potrebbe sembrare che la criptovaluta sarà una vendita più difficile per i giocatori d’azzardo. Tuttavia, il comfort e la comprensione al riguardo sono significativamente più alti tra i giocatori più giovani, anche quando confrontiamo il gruppo con la popolazione Millennial britannica che non gioca.

Un terzo dei giocatori Millennial afferma che le criptovalute sono il futuro delle transazioni finanziarie online e il 13% afferma di essere disposto a rinunciare al proprio conto bancario e a utilizzare invece la crittografia.

Il Panorama Delle Criptovalute

Ci sono molte ragioni per cui l’industria e i consumatori sono entusiasti di questo nuovo capitolo della valuta. Al momento, le banche non hanno l’autorità dei fondi virtuali, il che significa che il consumatore non deve pagare commissioni di transazione su prelievi o depositi. Inoltre, né gli operatori né gli utenti devono preoccuparsi dei tassi di cambio.

Poiché sono una risorsa decentralizzata, non è necessario passare attraverso i canali di approvazione tradizionali, il che significa che le transazioni sono più veloci dei trasferimenti di valuta tradizionali.

Guardando il panorama delle criptovalute in generale al momento, è ancora dominato da Bitcoin. Quasi un adulto britannico su sette ha utilizzato la valuta digitale nell’ultimo anno. Circa un quarto ha utilizzato Etherium (24%) e il 18% ha utilizzato Binance coin.

Le criptovalute stanno producendo guadagni per chi investe a lungo termine, ed e’ un buon momento per iniziare ad investire usando piattaforme affidabili come bitcoin revolution. E Importante leggere le recensioni e bitcoin revolution opinioni per avere un idea chiara di quello che potresti ottenere e come funziona.

Possedere criptovaluta in questo momento non è per i deboli di cuore poiché le monete digitali non sono regolamentate e altamente speculative. Il prezzo del Bitcoin, ad esempio, ha raggiunto i 60.000 $ USA a marzo prima di scendere sotto i 55.000 $ pochi giorni dopo.

Ma i giocatori regolari hanno una tolleranza al rischio maggiore rispetto al pubblico in generale. Per prima cosa, questo gruppo è più propenso a dire che gli piace correre rischi in borsa (17% contro il 12% della popolazione generale) e questo è ancora più vero tra gli scommettitori più giovani (25%).

Conclusione

Crypto si sta facendo strada nel mainstream in modi significativi e coloro che non offrono transazioni Bitcoin potrebbero voler riconsiderare in futuro. Grandi marchi finanziari affermati come Mastercard e PayPal hanno recentemente annunciato l’intenzione di accettare la criptovaluta, conferendo ulteriore legittimità al concetto di valuta digitale.

Nel corso dei prossimi anni, è fondamentale per il settore monitorare la diffusione dell’utilizzo delle criptovalute e comprendere la relazione del cliente con il denaro decentralizzato per assicurarsi di offrire le opzioni di pagamento preferite dal mercato.

Image by WorldSpectrum from Pixabay