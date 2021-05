I compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

In tutte le aziende, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008, deve essere presente un responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si tratta di una figura che deve essere individuata dal datore di lavoro con requisiti e capacità conformi al livello di rischio che caratterizza il posto di lavoro. Il compito del responsabile, infatti, è quello di gestire e coordinare il servizio di prevenzione e protezione, a cui spetta la valutazione dei rischi che deriva da un esame dei diversi fattori di rischio. Ecco, quindi, che il responsabile deve essere in possesso di competenze tali da consentirgli di gestire e organizzare l’intero sistema.

Da dove arriva il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Non è detto che questa figura sia per forza interna: può essere pescata anche al di fuori dall’unità produttiva. Tutto dipende dal numero di lavoratori che ci sono in azienda, ma anche dalla tipologia di attività che viene svolta. In talune circostanze può essere lo stesso datore di lavoro a svolgere il compito del responsabile, sempre adeguandosi alle condizioni stabilite dalla norma in vigore. Il datore di lavoro ha facoltà di scegliere un dipendente della propria azienda come responsabile del servizio di prevenzione e protezione una volta che ne sono state verificate le capacità professionali.

I requisiti

Sia per diventare responsabili che per diventare addetti al servizio di prevenzione e protezione è indispensabile possedere almeno un diploma di scuola secondaria superiore. Inoltre, occorre seguire un corso di formazione che preveda al termine una verifica delle competenze apprese e, di conseguenza, il rilascio di un attestato della frequenza. I corsi variano a seconda della tipologia di rischi correlati alle attività di lavoro presenti in azienda. L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio del 2016 ha di recente modificato le modalità e i contenuti dei corsi di formazione.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Un altro ruolo molto importante in termini di sicurezza e prevenzione in azienda è quello del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che in un certo senso fa da portavoce dei lavoratori, i quali lo riconoscono come loro rappresentante. Egli deve avere una conoscenza approfondita delle normative e, in più, è tenuto a collaborare con il medico competente, con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il datore di lavoro. Tale ruolo negli anni più recenti è stato valorizzato in misura significativa, come dimostra il riconoscimento di attribuzioni importanti, quali la vigilanza e la consultazione.

I corsi di formazione

Anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono sottoporsi a una specifica formazione, che permetta di acquisire tutte le competenze del caso a proposito dei rischi lavorativi, le tecniche di controllo e le strategie di prevenzione dei rischi. Solo così è possibile assolvere i compiti assegnati in maniera efficace. C’è bisogno, poi, di corsi di aggiornamento grazie a cui si può conoscere ogni cambiamento intervenuto sulle normative in vigore.

I corsi di Sicurya

Tali corsi vengono erogati, per esempio, da Sicurya, un’azienda che mette a disposizione un vasto assortimento di servizi nel settore della sicurezza sul lavoro. Dalle prestazioni di sorveglianza sanitaria ai rilievi strumentali, passando per le attività di informazione, il core business di Sicurya si articola in una ricca gamma di opzioni che hanno come denominatore comune il desiderio di promuovere il miglioramento dei processi in maniera concreta. Lo scopo è quello di valorizzare gli investimenti dei clienti attraverso soluzioni concrete per il benessere delle persone.

Che cosa fa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come il nome lascia intuire, ha il compito di rappresentare i lavoratori per tutto ciò che ha a che fare con la sicurezza e la salute sul lavoro. In tutte le aziende deve essere presente un rappresentante, a cui il datore di lavoro deve assicurare la formazione che occorre per una corretta gestione delle relazioni con i lavoratori. Il rappresentante è tenuto a comunicare con il datore di lavoro rendendo note le eventuali problematiche riscontrate dai lavoratori.