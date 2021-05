Healthy Ageing, l’esperienza della Fondazione Ferrero di Alba

La salute si costruisce, non è uno stato, ma il risultato di una dinamica in cui realizzare se stessi, anche grazie alla presenza degli altri.

Invecchiare bene per la Fondazione è un insieme di attività, atteggiamenti, modi d’essere, relazioni. Le capacità mentali, esercitate con le attività ricreativo-creative, con le relazioni sociali sono elementi che fondano il benessere. La Fondazione aiuta a vivere l’invecchiamento come occasione per scoprire nuove opportunità, un’epoca di ricchezza in cui viene valorizzata la persona anziana.

Con questi presupposti, la Fondazione, a partire dal 2013, organizza, con cadenza biennale, convegni scientifici internazionali dedicati all’invecchiamento di successo e alle varie tematiche connesse alla senilità.

Healthy Ageing Week 2021

Dall’8 al 13 novembre si svolgerà, alla Fondazione Ferrero di Alba, una settimana di eventi dedicati all’healthy ageing che ospiterà la quinta edizione del convegno scientifico internazionale “Invecchiamento di successo 2021: forza e vulnerabilità dell’anziano”, organizzato dalla Fondazione Ferrero in collaborazione con l’Accademia di Medicina di Torino, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Karolinska Institutet di Stoccolma.

– Il programma definitivo sarà disponibile dal mese di maggio

– La Call for Abstract si aprirà il 1° giugno

– Le iscrizioni si apriranno il 1° settembre

La settimana sarà così articolata:

Lunedì 8 novembre La buona informazione allunga la vita – Corso di aggiornamento professionale per giornalisti, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

Martedì 9 novembre Pediatri, Geriatri e Life-Course Approach: due estremi si incontrano – Simposio accreditato ECM.

Mercoledì 10 novembre Oxidants and Antioxidants in Aging – Workshop della società scientifica internazionale Oxygen Club of California

Giovedì 11 e venerdì 12 novembre Invecchiamento di successo 2021: forza e vulnerabilità dell’anziano – Convegno internazionale accreditato ECM.

Le sessioni scientifiche saranno dedicate a:

– Covid-19 nell’anziano

– Immunosenescenza

– Oncogeriatria

– Geriatria sociale