Ieri, venerdì 21 maggio, si è tenuta la lezione conclusiva con il laboratorio dinamico all’aperto del progetto Back2bike ovvero ritorno alla bicicletta per le classi seconde della Scuola Media Dalla Chiesa di Nizza Monferrato.

Erano presenti anche i rappresentanti della Polizia Locale.

I ragazzi hanno partecipato alle lezioni di educazione stradale e sui comportamenti corretti nell’uso della bici. I ragazzi hanno realizzato dei decaloghi digitali in cui hanno spiegato come utilizzare la bici in modo corretto.

I percorsi di ieri mattina sono stati realizzati grazie alla collaborazione di due ragazzi, iscritti al Pedale Canellese: Nicolò Reggio e Francesco Aliberti della 2 B.