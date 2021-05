Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti diventano giornalisti e intervistano il sindaco

Si rinnova l’appuntamento con il programma in podcast “Parola agli studenti”, degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti, coordinanti dal gruppo CCR.

Da venerdì 30 aprile è in onda sui canali Spotify, Spreaker e Youtube dell’IC la seconda puntata del notiziario, che, come già nel precedente episodio mescola curiosità e notizie del paese e della scuola e contiene anche un’intervista al sindaco Christian Giordano su una tematica molto cara agli studenti, la palestra.

Molte inoltre le proposte per il paese che arrivano direttamente dalle voci dei ragazzi.

“La preparazione del format sta richiedendo ai ragazzi notevole impegno e una buona dose di spirito di iniziativa e adattamento che fanno di loro dei veri giornalisti provetti – commentano le insegnanti referenti del Progetto CCR – Naturalmente, come capita abitualmente a coloro che si mettono in gioco, anche i nostri ragazzi hanno bisogno del supporto e della considerazione di tutti quelli che vorranno ascoltarli per apprezzarne la creatività e l’entusiasmo”.

I link ai canali di trasmissione si potranno trovare sul sito dell’Istituto (clicca QUI)