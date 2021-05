Gli studenti della IA della Scuola Media Gancia alla ricerca delle nuove essenze del Parco Massimo

Questa mattina gli studenti della classe I A della Scuola Media Gancia hanno incontrato il maestro Romano Terzano, grande appassionato e conoscitore degli alberi. Recentemente il Comune di Canelli ha promosso la piantumazione di 26 nuovi esemplari al parco Boncore di via Robino tra questi ci sono: pioppi cipressini, tigli, bagolari, cedri e anche ginko biloba, meravigliosi alberi dalle foglie a ventaglio, particolarmente forti ma delicatissimi in giovane età, periodo in cui non sopportano il taglio dei rami.

Questi e altri interessanti ragguagli sono stati argomento della mattinata organizzata dalle insegnanti Serena Delpiano e Federica Parone e alla quale ha partecipato con interesse anche il Dirigente Scolastico Giuseppe Genovese. Hanno poi raggiunto il parco Silvia Gibelli, Assessore all’Ambiente e Raffaella Basso, Assessore all’Istruzione che hanno salutato i ragazzi impegnati, nel corso della mattinata, ad apporre agli alberi le etichette con il nome delle essenze che avevano realizzato in classe. Un modo che permetterà loro di alimentare un più profondo rapporto con gli alberi del parco e diventare i custodi di questo patrimonio.