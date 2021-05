Giuseppe Bernocco nuovo socio per la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra ha deliberato, lo scorso 28 aprile 2021, l’ingresso di Giuseppe Bernocco tra i soci partecipanti. Un nuovo importante compagno di viaggio con cui condividere la propria buona causa: quella di rendere eccellente il nuovo ospedale Michele e Pietro Ferrero, a Verduno.

“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e i soci per avermi accolto in questo straordinario progetto. Le numerose iniziative sostenute dalla Fondazione hanno reso l’ospedale di Verduno una struttura estremamente funzionale, destinata a rappresentare l’eccellenza della sanità piemontese. La generosità del nostro amato territorio è una manifestazione di grande fiducia e un messaggio di speranza per le nuove generazioni della nostra comunità” ha dichiarato Giuseppe Bernocco, Presidente e Fondatore di TCN Group.

Bruno Ceretto, Presidente della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra ha commentato: “La nostra Onlus è orgogliosa per il nuovo ingresso di Giuseppe Bernocco, come socio partecipante. Ne siamo felici perché svolge una grande funzione sul territorio. Avere un imprenditore del suo calibro e della sua esperienza al nostro fianco è sicuramente un valore aggiunto. Insieme continueremo il percorso per rendere il nuovo ospedale una struttura di avanguardia, nel panorama sanitario piemontese”.

Con Giuseppe Bernocco salgono a 61 i soci della Fondazione (tra fondatori e partecipanti), tra i massimi esempi in Italia di ente privato che sostiene una struttura pubblica al servizio di tutti.