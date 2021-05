Giro d’Italia 2021: le iniziative di Canale, città di tappa

Il Giro d’Italia farà tappa a Canale lunedì 10 maggio. Con l’occasione, la città di Canale vuole approfittare per raccontarsi e far conoscere le proprie bellezze ed eccellenze, simbolo di tutto il territorio del Roero.

Vini, specialità gastronomiche e verdi colline: questi sono gli elementi che da sempre caratterizzano questi territori, rendendoli meta di turismo e di appassionati della natura e dell’enogastronomia. Proprio nell’ottica di unire questi elementi tipici della zona del Roero, l’Enoteca Regionale del Roero in occasione della tappa di Canale del Giro d’Italia lancia una serie di iniziative dedicate al grande pubblico degli appassionati.

A partire da sabato 8 maggio, all’Enoteca Regionale del Roero sarà infatti possibile gustare uno speciale aperitivo dedicato al Giro d’Italia, con prodotti tipici del territorio e con due speciali cocktail rosa, a base di frutta roerina: le more di gelso, le fragole e le pesche.

Inoltre, l’Enoteca Regionale del Roero con l’occasione vuole anche lanciare un progetto per la primavera estate 2021. Si tratta di un percorso cicloturistico attraverso le bellezze del territorio, sia da un punto di vista paesaggistico che da un punto di vista naturalistico. La base di partenza sarà l’Enoteca Regionale del Roero, dove sarà possibile partire su due ruote alla scoperta di queste colline, in un itinerario studiato per ammirarle al meglio e per toccare produttori, enoteche e ristoranti d’eccellenza del territorio. Il percorso cicloturistico terminerà poi là dove è cominciato, all’Enoteca Regionale del Roero, dove i turisti potranno godere di un aperitivo con vini e prodotti tipici.

Il percorso cicloturistico sarà proposto al pubblico – su prenotazione all’Enoteca Regionale del Roero, inviando una mail a info@enotecadelroero.it – durante la primavera – estate 2021.