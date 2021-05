Figlio violento contro la madre, arrestato dalla Polizia di Asti

Sono stati numerosi gli interventi della Polizia di Stato, in particolare della Squadra Volanti della Questura di Asti, nel fine settimana appena trascorso. Oltre all’episodio che ha portato all’arresto di una donna (per leggere clicca QUI)

In particolare, nella tarda mattinata dello scorso sabato 29 maggio alla Sala Operativa della Questura di Asti arrivava la chiamata di una donna che riferiva di essersi rifugiata da una vicina di casa dopo essere stata aggredita dal figlio.

Le Volanti si sono dirette immediatamente nei pressi dell’abitazione della donna, nella zona ovest della città, dove la vittima ha lamentato continui maltrattamenti subiti dal figlio.

In particolare, la donna, nella mattinata di sabato, entrata all’interno della stanza del figlio per prendere una borsa con dentro del bucato, suscitava senza alcun motivo l’ira del giovane, che andava in escandescenza mettendosi ad urlare. Ne seguiva un’aggressione fisica che induceva la donna a scappare dall’abitazione per rifugiarsi dalla vicina di casa, da dove contattava telefonicamente la Polizia.

Gli operatori della Volante, considerata la gravità dei fatti, provvedevano quindi ad arrestare in flagranza di reato il giovane. Dopo aver provveduto a notiziare l’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto presso la casa di reclusione di Quarto Inferiore.