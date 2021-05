Festival dei diritti alla Biblioteca Monticone di Canelli: Annalisa Falcone protagonista del quinto appuntamento

Sarà Annalisa Falcone a portare il suo contributo di educatrice e pedagogista al quinto e penultimo appuntamento per questa edizione del Festival dei diritti, proposto dalla Biblioteca Monticone nel quadro dell’ormai consolidata collaborazione con la Biblioteca di Barge (CN), giovedì 27 maggio 2021 alle ore 18.30.

Un nuovo sguardo questa volta sugli stereotipi di genere per capire quanto e come influenzano lo sviluppo di bambine e bambini, fin dai primi giorni di vita, comunicando aspettative e giudizi che portano a incasellare comportamenti in ruoli predefiniti, a costruire pensieri monodirezionali, coniugati al maschile e femminile. Una riflessione per contribuire a formare una società meno discriminatoria.

L’appuntamento sarà come sempre disponibile in diretta streaming sulla pagina FB della Biblioteca Monticone o sul canale YouTube della Biblioteca di Barge.