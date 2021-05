Felsa CISL sull’una tantum per i lavoratori in somministrazione: “Un aiuto in un momento delicato”

“Un aiuto ai lavoratori somministrati in un momento particolarmente delicato“. E’ così che la Felsa CISL Alessandria Asti commenta il sostegno per i lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa e che hanno dunque la possibilità di chiedere l’indennità una tantum di 2.400 euro prevista dal decreto Sostegni entro il prossimo 31 maggio. Tra questi anche i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che beneficiano per la prima volta dei bonus emergenziali.

I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro senza necessità di presentare alcuna domanda, mentre i nuovi beneficiari dovranno invece presentare apposita istanza, esclusivamente in via telematica.

Le sedi CISL di Alessandria – Asti si mettono a disposizione per fornire informazioni e dare supporto nella presentazione della domanda, previo appuntamento da chiedere alla categoria Felsa CISL, che segue i lavoratori con contratti di somministrazione lavoro.

Contatti Felsa CISL Alessandria Asti (per i lavoratori in somministrazione):

Sede Alessandria – Via Tripoli 14, tel. 339 3595290 (su appuntamento).

Sede Asti – Via XX Settembre 10, tel. 339 3595290 (su appuntamento).