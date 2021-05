Esercitazioni per i Vigili del Fuoco di Asti per essere pronti per gli interventi più difficili

Continuano le esercitazioni dei Vigili del Fuoco di Asti per essere pronti ad intervenire in scenari difficili e in alcuni casi estremi, dove si richiedo tecniche SAF applicate al soccorso di persone, animali e cose.

Il personale specializzato del comando astigiano sta affrontando negli ultimi mesi, in collaborazione con i comandi limitrofi Alessandria e Torino, sessioni di aggiornamento di tecniche sempre più complesse per fronteggiare ogni possibile situazione.

Grazie alla disponibilità di istruttori esperti il comando di Asti ha 26 operatori addestrati e preparati, aggiornati sull’utilizzo di nuovi materiali e attrezzature, che migliorano ancora di più la sicurezza nelle operazioni.