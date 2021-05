Entusiasmo a Brozolo per il passaggio del Giro d’Italia (foto)

Il Giro d’Italia 2021 è passato a Brozolo ed è stato accolto festosamente e con tante installazioni a tema, anche riprese dalla diretta RAI.

Il tempo atmosferico è stato clemente così erano tanti i brozolesi dislocati lungo il percorso sulla provinciale, ma l’entusiasmo per l’avvenimento si è visto anche con la grande partecipazione al concorso per la migliore decorazione indetto dalle Associazioni del territorio Fidas, La boscaglia, Amici dei Sentieri. Ventidue famiglie hanno iscritto al concorso le loro creazioni, ma molti altri cittadini hanno realizzato installazioni “in rosa” in tutte le zone del paese, senza partecipare alla gara. Anche il Ristorante “La Pirenta” e la macelleria Massaglia hanno decorato vetrine e balconi.

Il passaggio del Giro, in un periodo ancora scarso di eventi sportivi e culturali , è stato un bel momento che sarà ricordato sia dal punto di vista sportivo sia per le attività preparatorie appassionatamente intraprese in amicizia e collaborazione da tanti brozolesi e dall’Amministrazione Comunale.