E…state 2021: le proposte della Cooperativa della Rava e della Fava per i centri estivi

Anche quest’anno la Cooperativa Rava e Fava ha predisposto una serie di proposte bio-equo e solidali per i Centri Estivi del nostro territorio.

E…State con noi con offerta di laboratori presso la Bottega di via Cavour 83 in Asti: conoscere in allegria le filiere biologiche e del commercio equo e solidali con i suoi produttori e prodotti.

E…State con voi con organizzazione di laboratori direttamente presso la sede del centro estivo: conoscere giocando il consumo sostenibile, l’utilizzo dell’acqua, la raccolta differenziata e l’alimentazione biologica;

E…State di gusto con servizio fornitura di alimenti bio e del circuito equo e solidale per i pasti dei centri estivi.

Tutte le attività proposte verranno svolte nel rispetto delle norme anti-contagio Covid 19.

Contatti : Bottega Rava e Fava, via Cavour 83 ASTI

tel. 0141-321869 altromercato@ravafava.it

Il progetto è sostenuto dai Soci Sovventori della Cooperativa con la campagna Educhiamo ad un consumo critico e responsabile 2020-2021.

CENTRI ESTIVI PROPOSTA 2021