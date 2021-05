Durante una lite aggredisce i poliziotti intervenuti, arrestata una donna

Nella serata dello scorso sabato, 29 maggio, agenti della Polizia di Asti sono intervenuti in strada a seguito di un litigio. Giunto sul posto, il personale della Volante veniva aggredito verbalmente e fisicamente da una delle litiganti, una 47enne con numerosi precedenti di polizia che strappava la mascherina dal volto di un operatore costringendo gli agenti, vista l’escandescenza della donna, ad ammanettarla.

Accompagnata presso gli Uffici, la donna continuava a provare a colpire con calci gli operatori, continuando così con il suo atteggiamento violento. La donna veniva quindi tratta in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria immediatamente informata, veniva sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.

Nel frangente, la donna arrestata è stata inoltre denunciata per la detenzione di un coltellino ed altri oggetti atti ad offendere.