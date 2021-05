Donne e lavoro, aperte le iscrizioni al corso in Europrogettazione promosso da una rete nazionale di Consigliere di Parità

Nasce tra otto Consigliere di Parità a livello nazionale un Patto Strategico volto alla promozione dei fondi europei in riferimento soprattutto delle Politiche di genere con l’obiettivo di favorire politiche attive del Lavoro.

A far parte del gruppo promotore anche Loredana Tuzii Consigliera di parità della Provincia di Asti. Insieme a lei le consigliere di parità: Giuditta Lembo (Province di Campobasso e Isernia); Adriana Ventura (Provincia di Rimini); Venera Tomarchio (Provincia di Lodi); Carmelina Fierro (Provincia di Ravenna); Francesca Bonomo (Provincia di Reggio Emilia); Anna Mantini (Regione Piemonte); Alessandra Del Monte (Provincia La Spezia).

“Rientra nel ruolo delle Consigliere di parità, nominate dal Ministero del Lavoro, la promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse dell’Unione Europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo, nonché svolgere funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera” spiega Tuzii.

I dati del report Istat del 2020 presentano un quadro sconfortante del lavoro in Italia: 444 mila posti di lavoro in meno, di cui il 70% sono lavori svolti da donne: una flessione già riscontrata nel periodo precedente che evidenziava il maggiore svantaggio delle donne nel trovare o conservare un’occupazione. A ciò si aggiungano le difficoltà di gestione e di conciliazione tra vita familiare e lavorativa, accentuate dalla pandemiaCovid-19, che hanno costretto maggiormente le donne ad abbandonare il lavoro per sopperire alla gestione familiare a causa dell’inadeguata distribuzione del lavoro che difetta di organizzazione e politiche di condivisione del lavoro stesso.

A seguito della rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, allo scopo di promuovere progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse dell’Unione Europea, le consigliere promuovono l’Europrogettazione on–line per sviluppare competenze e azioni innovative attraverso la figura professionale dell’europrogettista.

Obiettivo è quello di presentare una panoramica generale sul funzionamento e l’utilizzo dei principali fondi europei a gestione diretta e indiretta nei diversi settori di intervento dell’Unione Europea a partire dall’individuazione degli schemi di finanziamento e della progettazione; attività quest’ultima che richiede specifiche competenze. La formazione in europrogettazione è rivolta soprattutto, a donne e giovani disoccupati per indicare loro nuove opportunità di lavoro nel campo dei fondi europei, ma anche a quanti vogliono acquisire competenze sulla progettazione europea al fine di presentare idee progettuali di risposta ai tanti bandi proposti dalla programmazione europea, utili per implementare le proprie attività lavorative.

Il primo corso di formazione, organizzato in via sperimentale, è strutturato in 12 lezioni on–line: due incontri settimanali di due ore e trenta ciascuno per un totale di 30 ore ed è tenuto da esperti di APEUR (Associazione progettisti europei), che si avvale delle competenze di docenti universitari e di valutatori e formatori europei .

A conclusione del Corso verrà rilasciato l’Attestato di frequenza.

Il Corso prevede il versamento della sola quota di iscrizione pari ad euro 100, (grazie ad una convenzione che l’APEUR ha stilato con le consigliere di parità).

Ci si può iscrivere inviando una mail a consigliera.parita@provincia.asti.it in cui dovranno essere indicati: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail

Le iscrizioni si chiuderanno alle 12 di sabato 15 maggio 2021. Le iscrizioni pervenute saranno confermate attraverso una e-mail indicante ulteriori e dettagliate informazioni per la partecipazione.